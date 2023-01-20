В Госдуме предложили запретить работу коллекторов

Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме предложили законопроект, запрещающий в России работу коллекторских агентств. Об этом сообщает RT.

Авторы законопроекта также предлагают законодательно запретить кредиторам привлекать третьих лиц для работы по возврату просроченной задолженности.

В пояснительной записке говорится, что запрет деятельности коллекторов защитит права и законные интересы граждан, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. Также, по мнению авторов документа, это позволит высвободить большое количество россиян, способных заняться производительным трудом.

Ранее профильный комитет Госдумы поддержал законопроект об ужесточении наказания для "черных коллекторов". Депутаты предложили лишать свободы на 10 лет коллекторов за незаконные действия.