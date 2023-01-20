Капризов забросил сотую шайбу в НХЛ

Российский хоккеист Кирилл Капризов забросил свою сотую шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Нападающий "Миннесоты Уайлд" отличился в 26-й раз в сезоне-2022/23.

100 шайб Капризов забросил в 180 матчах. Среди действующих игроков в НХЛ россиянин уступил по скорости результативности капитану "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину (100 шайб за 167 игр) и форварду "Коламбус Блю Джекетс" Патрику Лайне (179 игр), отмечает Р-Спорт.

В данный момент "Миннесота Уайлд" занимает 7-е место в Западной конференции НХЛ, имея в активе 54 очка после 44 игр.