20 Января 2023
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Спорт
Фото: twitter.com/mnwild

Капризов забросил сотую шайбу в НХЛ

Российский хоккеист Кирилл Капризов забросил свою сотую шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Нападающий "Миннесоты Уайлд" отличился в 26-й раз в сезоне-2022/23.

100 шайб Капризов забросил в 180 матчах. Среди действующих игроков в НХЛ россиянин уступил по скорости результативности капитану "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину (100 шайб за 167 игр) и форварду "Коламбус Блю Джекетс" Патрику Лайне (179 игр), отмечает Р-Спорт.

В данный момент "Миннесота Уайлд" занимает 7-е место в Западной конференции НХЛ, имея в активе 54 очка после 44 игр.

Теги: Национальная хоккейная лига, Миннесота Уайл, Кирилл Капризов



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