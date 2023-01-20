20 Января 2023
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Фото: v-kurse.ru

Министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров ушел в отставку

Министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров покидает свой пост. Сегодня он работал последний день. Информацию Накануне.RU подтвердили в пресс-службе краевого правительства.

Его обязанности будет исполнять замминистра регионального министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности – главный архитектор Прикамья Артем Габдрахманов.

Напомним, Андрей Колмогоров был назначен главой краевого минстроя в сентябре 2019 года, после того, как должность освободил министр Михаил Сюткин. Прежде Колмогоров занимал пост главного инженера - заместителя руководителя УКСа Пермского края.

Теги: Андрей Колмогоров, министр строительства. отставка



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