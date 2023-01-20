Более миллиона человек участвовали в манифестациях против повышения пенсионного возраста во Франции

Около 1,12 млн человек участвовали в манифестациях против повышения пенсионного возраста, сообщили в полиции.

По официальным данным, на улицы Парижа в этот четверг вышли 80 тысяч человек.

При этом, по данным Всеобщей конфедерации труда, в общей сложности 2 млн человек приняли участие в различных демонстрациях на территории страны. В Париже, по утверждениям профсоюза, на манифестации вышли около 400 тысяч человек.

Самые крупные акции состоялись в Париже, Марселе, Лионе, Тулузе, Лилле и Нанте. На акции во французской столице было задержано 38 человек.

Как передает ТАСС, столкновения произошли после старта марша от площади Республики. Участники протестов бросали в полицейских бутылки, камни и пиротехнику, а также поджигали урны и мусорные баки на улицах. Полиция в ходе столкновений применила слезоточивый газ.

Также в городе Ренн силовики применили слезоточивый газ против демонстрантов.

Напомним, по оценкам министерства труда Франции, повышение пенсионного возраста на два года, до 64 лет, принесет дополнительные 17,7 млрд евро в виде ежегодных пенсионных взносов, что позволит системе выйти на безубыточность к 2027 году. Профсоюзы утверждают, что есть и другие способы обеспечить жизнеспособность пенсионной системы, такие как увеличенное налогообложение сверхбогатых или увеличение взносов работодателей.