20 Января 2023
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Экономика В России За рубежом
Фото: Leah Millis / Reuters

Клишас назвал идеологию США "неонацистской"

Сенатор Андрей Клишас прокомментировал начало использования в США чрезвычайных мер для того, чтобы не допустить дефолта. Политик назвал идеологию Америки неонацистской.

"США – государство-банкрот, живущее в долг, продолжает финансировать неонацистов на Украине и учить всех "свободе" и "демократии", при этом не признавая за своим государством никаких обязательств. Вся идеология США, построенная на идее "исключительности", – не что иное, как современная форма неонацизма", - написал Клишас в своем Telegram-канале.

Министерство финансов США начало задействовать чрезвычайные меры для предотвращения дефолта в связи с достижением установленного законом потолка госдолга, пишет ТАСС. Об этом говорится в письме, которое глава американского финансового ведомства Джанет Йеллен направила членам Конгресса США.

Теги: США, Совет Федерации, Андрей Клишас



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