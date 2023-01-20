Клишас назвал идеологию США "неонацистской"

Сенатор Андрей Клишас прокомментировал начало использования в США чрезвычайных мер для того, чтобы не допустить дефолта. Политик назвал идеологию Америки неонацистской.

"США – государство-банкрот, живущее в долг, продолжает финансировать неонацистов на Украине и учить всех "свободе" и "демократии", при этом не признавая за своим государством никаких обязательств. Вся идеология США, построенная на идее "исключительности", – не что иное, как современная форма неонацизма", - написал Клишас в своем Telegram-канале.

Министерство финансов США начало задействовать чрезвычайные меры для предотвращения дефолта в связи с достижением установленного законом потолка госдолга, пишет ТАСС. Об этом говорится в письме, которое глава американского финансового ведомства Джанет Йеллен направила членам Конгресса США.