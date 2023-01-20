WP: Директор ЦРУ тайно ездил в Киев, чтобы рассказать Зеленскому о планах России

Директор ЦРУ Уильям Бернс в конце прошлой недели тайно ездил в Киев и провел секретную встречу с Зеленским, пишет Washington Post. По данным издания, Бернс проинформировал украинского президента о военных планах России на ближайшие недели и месяцы.

Газета пишет, что визит Бернса пришелся на момент, когда российские войска проводят массированное наступление на Бахмут, заставляющее Украину более рачительно использовать ресурсы в преддверии крупного контрнаступления в других частях фронта.

Также издание сообщает, что Зеленский и его окружение во время встречи с Бернсом больше всего интересовались тем, когда Украина получит новую помощь США, и не повлияет ли на прежние договоренности увеличение числа республиканцев в палате представителей американского конгресса.

Информация о поездке Бернса появилась на следующий день после того, как о встрече главы ЦРУ и директора СВР России рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Встреча состоялась в конце прошлого года по инициативе американского президента, Владимир Путин также дал на нее согласие. По словам Лаврова, встреча была насыщенной, полезной, но не принесла никаких прорывов.