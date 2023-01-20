20 Января 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Число отравившихся шаурмой в Екатеринбурге увеличилось до 15 человек

Число посетителей закусочной "У Аро" в Екатеринбурге, у которых обнаружили острую кишечную инфекцию, увеличилось до 15 человек. Об этом Накануне.RU сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Как уточнили в ведомстве, среди заболевших оказались восемь учащихся колледжа им. Ползунова. При лабораторном обследовании выявлен возбудитель заболевания – норовирус второго типа. Тот же вирус выделен и у троих сотрудников заведения общепита.

Сейчас в суд направлены документы для решения вопроса о приостановлении деятельности павильона "У Аро" на улице Декабристов. Также материалы направлены в правоохранительные органы. Кроме этого, Роспотребнадзором выдано предписание о санитарно-профилактических мероприятиях в общежитии колледжа им. Ползунова, где проживают пострадавшие.

Массовым отравлением людей в Екатеринбурге уже заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Как сообщили Накануне.RU в СКР, он поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому представить доклад по ситуации и при наличии оснований организовать процессуальную проверку.

Напомним, что после посещения закусочной были госпитализированы 11 человек. Роспотребнадзор нагрянул в данное заведение с проверкой и нашел там массу нарушений. Как установили в ведомстве, во всех пробах готовой продукции (шаурма с курицей, шаурма с мясом свинины, хот-дог в лаваше) и готовых компонентах (нарезанные овощи) были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Составлен протокол о временном запрете деятельности объекта.

Теги: закусочная, отравление, шаурма, СК, Роспотребнадзор



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Ранее 19.01.2023 13:48 Мск В Екатеринбурге 11 человек госпитализированы после отравления шаурмой


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