В посольстве РФ в США оценили идею передать российские активы Украине

Планы передать активы российского бизнеса Украине дискредитируют США как пресловутый "оплот" свободного предпринимательства, заявили в посольстве в Вашингтоне.

"Белый дом не гнушается склонять фемиду к обслуживанию собственных узкоконъюнктурных интересов. В данном случае – ради декларируемой "борьбы с российской угрозой" и поддержки киевского режима. Подобные опасные прецеденты лишь дискредитируют Соединенные Штаты как пресловутый "оплот" свободного предпринимательства", - цитирует РИА Новости заявление дипмиссии.

Ранее высокопоставленный представитель министерства юстиции США Эндрю Адамс заявил, что рассчитывает направить в помощь Украине конфискуемые активы российских элит.