20 Января 2023
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Экономика В России
Фото: toyota.ru

Toyota возобновила поставки запчастей в Россию

Японский автомобильный концерн Toyota первым из автопроизводителей в конце 2022 года возобновил прямые поставки запчастей в Россию.

Речь идет только о тех деталях, которые не подпали под ограничительные меры в отношении Москвы. Также российская дочка "Тойота Мотор", которая является официальным поставщиком продукции в РФ, разрешила своим дилерам параллельный импорт запчастей, на которые распространяются ограничения, например электроники.

Это выяснилось в ходе судебных разбирательств компании с "Общественной потребительской инициативой" и Роспотребнадзором, которые судятся с "Тойота Мотор" из-за несоблюдения прав потребителей. Весной поставщик, как и другие автоконцерны, прекратил ввоз запасных частей и автомобилей в Россию. Тогда в компании заявили о проблемах с логистикой, сообщают "Известия".

Напомним, к концу 2022 года на складах автодилеров России осталось около 20–30 тыс. новых автомобилей иностранных брендов.

Теги: Toyota, авторынок, автомобили



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