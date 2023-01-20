В Госдуме заговорили о поправках к закону о мобилизации

Министерство обороны России готово поддержать ранее внесенные в Госдуму поправки к законодательству о мобилизации, предоставляющие отсрочку от призыва отцам детей-инвалидов и россиянам, которые являются единственными детьми одиноких родителей-пенсионеров.

Об этом сообщила автор одного из таких законопроектов депутат Нина Останина. Накануне инициативная группа родителей "Мы рядом» повторно обратилась к главе государства Владимиру Путину и руководству военного ведомства с просьбой скорректировать правила мобилизации.

Это произошло после того, как стало известно о гибели мужа участницы движения Марии Чудовой во время удара по зданию ПТУ в Макеевке в ночь на 1 января.

Как следует из обращения, активистка движения узнала о гибели мужа 17 января — до этого он считался пропавшим без вести.

С октября прошлого года, после того как Александр был мобилизован, Чудова написала несколько обращений в региональную прокуратуру — гражданскую и военную. В ответных письмах ей заявили, что в законе о мобилизации не дается отсрочки от призыва по мобилизации гражданам, которые имеют на иждивении ребенка-инвалида.

В послании к главе государства группы "Мы рядом" сказано, что один из детей Марии Чудовой не будет получать даже пенсию по потере кормильца: согласно закону "О государственном пенсионном обеспечении", ребенок с инвалидностью имеет право лишь на одну пенсию.

Председатель совета ВОРДИ Елена Клочко утверждает, что после объявления частичной мобилизации 21 сентября организация получила около 10 тыс. обращений и около 1 тыс. человек проконсультировала.

Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов заявил, что получает «сотни обращений» по таким вопросам от граждан через свою интернет-приемную, сообщает "Коммерсант".