20 Января 2023
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Экономика В России
Фото:Википедия

"Победа" вывела из бермудского реестра 40% своего авиапарка

Российский лоукостер "Победа" снял с учета на Бермудских островах 17 из 41 имеющегося у него в авиапарке Boeing 737–800, тем самым избавив эти лайнеры от двойной регистрации.

Как сообщил гендиректор авиакомпании Дмитрий Тыщук, теперь у этих воздушных судов осталась только российская прописка. Отмечается, что дебермудизация была проведена на основании заявления собственников ВС "по праву, которое применяется авиационными властями Бермуд, и в соответствии с договорами лизинга".

Тыщук подчеркнул, что интерес к переводу в российский реестр есть у лизинговых компаний, потому что это дает возможность получать платежи в рублях. "Им выгодно, чтобы этот бизнес продолжал работать", – отметил гендиректор.

Напомним, в 2023 году "Победа" хочет увеличить объем перевозок на 11% до 13 млн пассажиров, в том числе – за счет интенсивности эксплуатации самолетов.

Теги: Победа, авиация, авиакомпании, дебермудизация



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