СМИ: в России могут начать сажать за утечку личных данных

Наказание за утечку персональных данных в России необходимо значительно усилить.

Как заявили в Совете по правам человека при президенте РФ, подготовка инициатив уже началась, в первых числах февраля их обсудят с законодателями, профильными ведомствами и бизнесом.

Общественники считают важным, чтобы помимо штрафов реальные участники похищений и перепродажи личных данных получали реальные тюремные сроки. Уголовное наказание должно распространяться и на тех, кто допустил такую халатность, а также покупателей данных.

Как говорят эксперты, похищенные личные данные сегодня все чаще используют не только для получения прибыли, но и для давления на людей и нагнетания паники. В Госдуме заявили, что депутаты готовы прислушаться к предложениям СПЧ, сообщают "Известия".

Напомним, в декабре Госдума приняла закон о единой биометрической системе, который вызвал критику экспертов в связи с тем, что пока в России никто не может гарантировать безопасность данных, к тому же, их оператором станет коммерческая организация.