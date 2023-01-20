"Кракен" может стать доминирующим в Москве уже в марте

Новый субвариант коронавируса "Омикрона" — "Кракен" может стать доминирующим в Москве в марте.

Согласно расчетам математиков Института проблем передачи информации (ИППИ) РАН, распространение нового штамма практически не отразится на общем количестве новых заражений. Созданную модель можно использовать и для общероссийского прогноза, так как московская динамика с небольшой задержкой затем повторяется по всей стране.

Согласно модели экспертов, заболеваемость "Кракеном" на пике новой — весенней — волны эпидемии достигнет 5 тыс. человек в сутки. Однако рост до этих значений ожидали еще до появления нового варианта COVID-19. Как отмечают вирусологи, свойства патогена кардинально не изменились и болезнь, которую он вызывает, чаще всего протекает в легкой форме — это общая черта всех линий "Омикрона", сообщают "Известия".

Ранее специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступили к работе над созданием новой вакцины против коронавируса, которая будет защищать от новых штаммов, в том числе и от "Кракена".