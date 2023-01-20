Социальные сети могут войти в новый антимонопольный пакет наравне с маркетплейсами

Федеральная антимонопольная служба России предложила включить регулирование социальных сетей и поисковых систем в так называемый пятый антимонопольный пакет, который должен предотвратить монополизацию рынка онлайн-платформ.

Об этом говорится в письме замруководителя службы Сергея Пузыревского, которое направлено в заинтересованные ведомства, в том числе - Минцифры и Минэкономразвития. Получение документа подтвердил первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

Первоначальную версию проекта поправок к закону "О защите конкуренции", регламентирующих работу маркетплейсов и агрегаторов, летом внесло в Госдуму правительство РФ, в ноябре 2022 года он прошел первое чтение нижней палаты парламента.

Новое регулирование может коснуться зарубежных платформ и российских сервисов "Яндекса" и "В контакте". Таким образом, под предложенное ФАС регулирование могут попасть едва ли не все крупные онлайн-платформы, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, граждане России переходят на отечественные аналоги иностранных соцсетей — заблокированного Instagram* (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) и ушедшего TikTok.