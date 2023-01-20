Аналитик УФСИН покинула Россию из-за опасений допросов

Ведущий аналитик управления ФСИН по Москве Анна Каретникова уволилась со службы.

Женщину уехала из России. По ее словам, она решила покинуть пост, на котором проработала с 2016 года, после предупреждения начальства о том, что ее ждут "неприятные опросы и допросы".

Каретникова отмечает, что ей заявили, что у руководства ФСИН к ней "большие претензии". На следующий день ее вызвали в УСБ ФСИН, после чего не пустили в СИЗО, объяснив это распоряжением начальства.

Женщина решила уехать, "не дожидаясь, чем это все закончится".

По ее словам, одной из претензий стало то, что она вела Telegram-канал "Стенгазета СИЗО", в котором "позволяла высказывать оценки" в адрес посещенных ею СИЗО и тюрем. "Второе — это привлечение благотворительности и попытка обеспечить следственно-арестованных тем, чем они по закону должны быть обеспечены, но не обеспечиваются у нас, к сожалению",— заявила бывший аналитик.

Сейчас Каретникова находится во Франции.

До прихода во ФСИН она была членом Общественной наблюдательной комиссии Москвы.