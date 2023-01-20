В правительстве РФ заявили об уязвимости более половины цифровых госсистем

Больше половины государственных информационных систем (ГИС) в России в настоящее время подвержены критическим рискам отказа в обслуживании ИТ-инфраструктуры.

Об этом говорится в презентации к выступлению вице-премьера Дмитрия Чернышенко на брифинге по итогам реализации национальной программы "Цифровая экономика" в 2022 году. В документах также сказано, что сейчас в стране около 4 тыс. ГИС, в которых использованы иностранные компоненты программного обеспечения или оборудования. Из них федеральных - 747, а 3 тыс. 816 имеют региональное значение.

По словам Чернышенко, их балансовая стоимость составляет более 250 млрд руб. "На поддержку этих систем тратятся серьезные средства, но при этом практически все они, за редким исключением, неимпортозамещенные и, конечно, не соответствуют текущим требованиям цифрового технологического суверенитета", - говорится в презентации. Так, 66% ГИС используют средства виртуализации иностранного происхождения, сообщают "Ведомости".