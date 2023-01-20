В России утвердили положение о госконтроле за деятельностью иноагентов

Кабмин России утвердил положение о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов, который будет вести Минюст во взаимодействии с другими органами власти, следует из соответствующего постановления на портале правовой информации.

Положение состоит из 58 пунктов, оно состоит из четырех разделов: общие положения, раздел об осуществлении государственного контроля, затем о мерах правового регулирования по результатам госконтроля и об обжаловании решений. Задачами госконтроля являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований законодательства об иностранных агентах.

Одним из нововведений стало разрешение Минюсту в качестве контроля иноагентов посещать их мероприятия - не чаще раза в год со сроком планирования до 1 ноября. В случае выявлений нарушений иноагенту выдается предписание об их устранении, а также может быть составлен протокол об административном правонарушении. Также по результатам проверки Минюст может ходатайствовать в суде запрете деятельности общественного объединения: работающего без юридического лица и о ликвидации юрлица, а самому иноагенту могут запретить деятельность в России.