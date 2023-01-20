20 Января 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

В Госдепе ответили Медведеву: победителей в ядерной войне быть не может, начинать ее нельзя

Администрация Соединенных Штатов исходит из того, что ядерную войну нельзя начинать.

Как заявил заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, в ней невозможно одержать победу. Таким образом он прокомментировал слова заместителя председателя Совета безопасности РФ, экс-президента РФ Дмитрия Медведева об участии ядерных держав в конфликтах.

"Это не первый раз, когда мы слышим такие заявления из России", - сказал Пател. "И, честно говоря, мы считаем, что провокационные заявления относительно ядерного оружия не только опасны, но и безрассудны. Они повышают риск просчета, и, честно говоря, их следует избегать. И мы не станем их допускать", - отметил он. "В ядерной войне нельзя победить, ее никогда нельзя начинать", - подчеркнул дипломат.

19 марта Медведев заявил, что что ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба.

Теги: Госдеп, Медведеву, ядерная война



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