"Мы сталкиваемся с полным непониманием": Пригожин рассказал об отношении бюрократов к погибшим бойцам ЧВК "Вагнер"

Предприниматель Евгений Пригожин ответил на вопросы журналистов о том, почему родственники некоторых бойцов ЧВК «Вагнер» не могут получить тела погибших.

По его словам, основная проблема заключается в нежелании сотрудников Луганского морга своевременно оформлять соответствующие бумаги.

«Те, кто должен выдавать документы на наших убитых товарищей, как мы видим, отдыхают уже с начала войны. Для многих из них убитый боец - это неодушевлённая вещь в пластиковом мешке, поэтому в Луганском морге мы сталкиваемся с полным непониманием», – приводит слова предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

Пригожин подчеркнул, что бумаги на погибшего могут выдавать по три-четыре месяца. На фоне сложившейся ситуации он уже несколько раз обращался к Министру здравоохранения МВД.

Бизнесмен призвал профильные органы провести проверку возможных фактов халатности со стороны «околомедицинских чистоплюев» из Луганского морга.

«Таким образом, когда мы в буквальном смысле выбиваем нужные справки, дальше каждому отдельно отдаем максимальное количество почестей и уважения. Так что проблема в бюрократии. Бюрократия не только убивает живых, но также оскверняет память погибших», – констатировал он.

Евгений Пригожин уверен, что все виновные в происходящем бюрократы «попадут в ад». Там они окажутся в одной компании с теми, кого «месяцами не выпускали из пластикового мешка», заключил бизнесмен.