03 Января 2023
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Политика В России Украина
Фото: instagram.com/meladzevalerian

Депутат Госдумы от Тюменской области назвал "уродом" певца Валерия Меладзе за нацистское приветствие

Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин выразил мнение, что певцу Валерию Меладзе не стоит возвращаться в Россию после того, как он продолжил нацистский лозунг "Слава Украине" словами "Героям слава", передает корреспондент Накануне.RU.

В своем telegram-канале он назвал Меладзе "уродом".

"Поддержавший Украину Валерий Меладзе произнес со сцены лозунг "Героям слава!" во время выступления в Дубае. Вот он - во всей красе. Пусть там остаётся и поет свои песни для иностранцев и сбежавших из России. Работать и жить в нашей стране этот урод не имеет морального права", - написал депутат.

Сенатор Елена Афанасьева предложила лишить Меладзе гражданства.

"Скотство! Уродство! Предательство! За такое Меладзе не званий надо лишать, а гражданства Российской Федерации", - написала она в своем telegram-канале.

Приветствие "Слава Украине! Героям слава!" в 1941 году было утверждено Организацией украинских националистов (ОУН) (запрещена в России), сотрудничавшей в годы Великой Отечественной войны с нацистской Германией. В 2018 году бывший президент Украины Петр Порошенко поручил ВСУ утвердить лозунг "Слава Украине!" вместо советского воинского приветствия.

Теги: Валерий Меладзе, нацистское приветствие



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