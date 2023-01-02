03 Января 2023
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Армия и ВПК В России ДНР и ЛНР
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Senior Airman Beaux Hebert

Среди погибших в Макеевке военных есть солдаты из Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал гибель российских военнослужащих в результате удара по ПТУ в Макеевке, где дислоцировались войска.

Слова губернатора приводит официальное СМИ правительства региона "Сова". Глава региона посоветовал семьям мобилизованных военных обратиться непосредственно в военкомат для получения сведений о близких.

"Под ударом вражеских сил оказались в том числе и наши земляки. Есть раненые, увы, есть погибшие. В данный момент сведения уточняются. Понимаю, что сейчас многие волнуются, хотят больше узнать о своих близких. К сожалению, в социальных сетях много неверной, зачастую фейковой информации. Напоминаю, что для уточнения сведений необходимо обратиться в военкомат по месту призыва военнослужащего, оттуда также направят запрос по линии МО РФ. Также у нас продолжает работать колл-центр 122. Нахожусь на постоянной связи с Минобороны, руководством всех обеспечивающих служб. Обязательно окажем всестороннюю помощь в лечении раненых. Семьи военнослужащих могут рассчитывать на нашу всемерную поддержку", - заявил он.

Как сообщало Накануне.RU, по данным Минобороны РФ, Киев нанес удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня "HIMARS" производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил. Российскими средствами ПВО два реактивных снаряда "HIMARS" были сбиты.

В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих. Родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Теги: Минобороны, Макеевка, HIMARS, удар по ПТУ, военнослужащие



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