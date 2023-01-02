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Фото: Dondi Tawatao / Getty Images

Такое прощать нельзя! В Совфеде призвали найти ответственных за удар по Макеевке

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин прокомментировал удар ВСУ по ПТУ в Макеевке, где дислоцировались войска, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем telegram-канале сенатор назвал произошедшее циничным убийством и призвал найти ответственных за его совершение.

"Такое прощать нельзя! Циничное убийство десятков российских военных в новогоднюю ночь в Макеевке не должно быть забыто! Киевский режим с помощью спутников НАТО и их же оружием совершает преступления против наших граждан с возрастающей наглостью. Пора напрячься нашим структурам для пофамильного выяснения - кто в Киеве от командования до исполнителей ответит за это. Важно также знать, кто в НАТО планировал и согласовал этот чудовищный акт по убийству защитников нашей Родины. Понятно, что нужен и требовательный внутренний анализ происшедшего!", - написал Карасин.

По данным Минобороны РФ, Киев нанес удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня "HIMARS" производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил. Российскими средствами ПВО два реактивных снаряда "HIMARS" были сбиты.

В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих. Родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Теги: Минобороны, Макеевка, HIMARS, удар по ПТУ, военнослужащие



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Развитие сюжета:

Ранее 02.01.2023 20:42 Мск Среди погибших в Макеевке военных есть солдаты из Самарской области

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