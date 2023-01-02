Минобороны РФ официально прокомментировало гибель военных в Макеевке

Министерство обороны РФ официально прокомментировало гибель российских военнослужащих в результате удара по ПТУ в Макеевке, где дислоцировались войска, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным ведомства, Киев нанес удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня "HIMARS" производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил. Российскими средствами ПВО два реактивных снаряда "HIMARS" были сбиты.

"В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих. Родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.