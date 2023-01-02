ТАСС: причиной удара ВСУ в Макеевке стало использование военнослужащими мобильных телефонов

Высокая сотовая активность военнослужащих в Макеевке Донецкой Народной Республики (ДНР) якобы стала причиной удара по зданию ПТУ со стороны ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы ДНР.

"Предварительно, причиной попадания HIMARS послужило активное использование прибывшими военнослужащими мобильных телефонов. Противник с помощью разведывательного комплекса ECHELON выявил активность сотовой связи и местоположение абонентов", - сообщает агентство.

Информация о количестве пострадавших и погибших уточняется.

Напомним, украинские силовики нанесли массированный удар по Макеевке в новогоднюю ночь. Под удар попало здание ПТУ, в котором были размещены военные.