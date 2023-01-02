02 Января 2023
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Происшествия В России
Фото: Накануне.RU

Дальняя авиация в 2023 году будет совершенствовать навыки эксплуатации АСУ и вооружения

Дальняя авиация в 2023 году будет совершенствовать навыки эксплуатации АСУ и вооружения, сообщили Накануне.RU в Минобороны РФ.

По словам командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, основными задачами для дальней авиации на 2023 год остаются поддержание высокого уровня боевой готовности, боевой подготовки, исправности авиационной техники и вооружения и освоение новой и модернизированной боевой техники.

Немаловажными задачами также являются формирование высокого уровня морально-политического и психологического состояния личного состава, совершенствование системы материально-технического обеспечения, качественная подготовка органов военного управления.

"В ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки спланированно применение авиационных средств поражения. Будет продолжена работа по совершенствованию практических навыков эксплуатации автоматизированных систем управления и информационного обеспечения высокоточного оружия", - заявил он.

"Эти задачи в 2023 году будут решаться в ходе участия дальней авиации в специальной военной операции. Что является главной особенностью их выполнения в грядущем году", - подчеркнул Колыбаш.

"Все поставленные перед командованием дальней авиации задачи предполагают напряженную и кропотливую работу всего нашего большого коллектива. Можно без сомнения сказать, что все они будут выполнены с высоким качеством и все цели будут достигнуты", - подытожил Сергей Кобылаш.

Теги: авиация, Сергей Кобылаш



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