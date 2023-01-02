02 Января 2023
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Происшествия В России
Фото: Накануне.RU

В Нижегородской области шесть человек пострадали из-за неправильного использования пиротехники

С 31 декабря 2022 года по 1 января 2023 года на территории Нижегородской области зарегистрировано семь происшествий, связанных с нарушением правил пожарной безопасности при использовании пиротехники, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Из них три случая - в Нижнем Новгороде, четыре – в Нижегородской области.

К счастью, обошлось без погибших. Пострадало шесть человек.

В МЧС уточнили, что год назад было зарегистрировано аналогичных 11 происшествий.

Теги: пиротехника, Новый год, МЧС



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