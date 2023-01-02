02 Января 2023
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Происшествия Свердловская область Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото:Накануне.RU

В Кольцово задержаны вылеты в Уфу, Салехард, Ноябрьск и Оренбург

В аэропорту Кольцово задерживаются вылеты авиарейсов в Уфу, Салехард, Ноябрьск и в Оренбург, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации Уральской транспортной прокуратуры, причиной задержек стали неблагоприятные метеоусловия.

"Задерживается вылеты авиарейсов: рейс UТ-105 авиакомпании "ЮТэйр" сообщением Екатеринбург - Уфа, рейс YC-121 авиакомпании "Ямал" сообщением Екатеринбург – Салехард, рейс WZ-1049 авиакомпании "RedWings" сообщением Екатеринбург – Оренбург, рейс YC-249 авиакомпании "Ямал»" сообщением Екатеринбург– Ноябрьск", - говорится в сообщении.

Свердловской транспортной прокуратурой осуществляется контроль за оказанием услуг для пассажиров, предусмотренных Федеральными авиационными правилами.

Теги: метеоусловия, вылет, рейс, задержка, кольцово



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