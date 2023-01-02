В Кольцово задержаны вылеты в Уфу, Салехард, Ноябрьск и Оренбург

Свердловской транспортной прокуратурой осуществляется контроль за оказанием услуг для пассажиров, предусмотренных Федеральными авиационными правилами.

В аэропорту Кольцово задерживаются вылеты авиарейсов в Уфу, Салехард, Ноябрьск и в Оренбург, передает корреспондент Накануне.RU .





