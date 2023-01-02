Около 16 тысяч человек в Донецке остались без электричества после обстрелов ВСУ

Почти 16 тыс. абонентов в Донецке остались без электричества после обстрелов ВСУ, сообщили Накануне.RU в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Повреждена линия 110 кВ, обесточена ПС Трудовская — обесточено 84 трансформаторных подстанций, остановлены 33 котельные. Без энергоснабжения 15700 абонентов. Также обесточен Петровский водоузел", - говорится в сообщении.

Также зафиксированы повреждения жилых домов.

Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать. Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ за 1 января 2023 года составляет 7 человек (6 ранены, 1 погиб).