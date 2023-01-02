02 Января 2023
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Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны РФ: более 500 расчетов РВСН встретили Новый год на боевых постах

Более 500 расчетов ракетных войск стратегического назначения (РВСН) встретили Новый год на боевых постах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ

"Стратегические ракетчики несут дежурство в постоянной готовности к немедленному выполнению боевых задач даже в праздничные дни. В новогоднюю ночь в составе дежурных сил РВСН находилось около шести тысяч человек. По традиции заступление на боевое дежурство в ракетных соединениях и частях началось с торжественного ритуала, в ходе которого был произведен развод дежурных сил с исполнением Гимна РФ и последующим убытием к местам несения дежурств. Подчиненных, находящихся на боевых постах, лично с основных пунктов управления по видеосвязи за несколько часов до наступления Нового года поздравили командиры соединений и частей. Первыми на боевое дежурство заступили воины-ракетчики самой восточной в РВСН дивизии – Иркутской", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, ежесуточно в составе дежурных сил находится около шести тысяч военнослужащих. В таком количестве дежурные силы способны самостоятельно, без привлечения основного состава войск, непрерывно контролировать состояние ракетно-ядерного оружия, поддерживать его в готовности к применению и обеспечивать ядерную безопасность нашего государства.

Теги: Минобороны РФ, РВСН, новый год



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