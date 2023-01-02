Воронеж атаковали с беспилотника. Сработала система ПВО

Украинский беспилотник сегодня ночью атаковал Воронеж, но был сбит системой противовоздушной обороны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства Воронежской области.

"Сегодня ночью на подлете к Воронежу был обнаружен и сбит средствами ПВО малогабаритный разведывательный беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Украины. Жертв и разрушений на земле нет, ситуация под контролем", - говорится в сообщении.

Напомним, в Брянской области украинский беспилотник атаковал объект теплоснабжения в Климовском районе.