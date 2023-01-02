В цехе курганского завода растительных масел произошел пожар

В цехе курганского завода растительных масел, расположенного в селе Менщиково, произошел пожар, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

Площадь пожара составила 600 "квадратов".

"Сообщение о возгорании в цехе завода, расположенного по адресу: Кетовский муниципальный округ, село Менщиково ул. Южная, 1б, поступило в 9.11 по местному времени, 2 января. По прибытию на место пожарно-спасательных подразделений было установлено, что открытым огнем охвачено оборудование, расположенное в цехе на 1 этаже трехэтажного здания завода, возгорание распространяется с молниеносной скоростью, пожару был присвоен повышенный ранг - Вызов №2. В 10.53 пожар удалось локализовать", - говорится в сообщении.

В ликвидации задействованы 28 человек личного состава ведомства и 10 единиц техники.

Пострадавших в ходе происшествия нет. Эвакуация персонала не потребовалась.