В Брянской области беспилотник повредил объект энергоснабжения

В Брянской области украинский беспилотник атаковал объект теплоснабжения в Климовском районе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня утром украинским БПЛА была произведена атака на Климовский район. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы. В результате нанесенного удара поврежден объект энергоснабжения, в поселке отсутствует электричество. В настоящее время возгорание на объекте энергоснабжения локализовано. Социальные объекты: районная больница, школа-интернат переподключены к резервной линии", - говорится в сообщении.

После работы оперативных служб энергетики приступят к восстановительным работам.