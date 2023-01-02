02 Января 2023
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Армия и ВПК В России ДНР и ЛНР
Фото: tehnomil.net

В Макеевке в новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по пункту размещения военных

В Макеевке в новогоднюю ночь был совершен обстрел местного ПТУ, где были размещены военные, по некоторым данным - мобилизованные. Об этом сообщил глава пресс-службы, первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в telegram-канале Неофициальный Безсонов "Z" со ссылкой на издание "Readovka".

По данным канала, в полночь по ПТУ был нанесен массированный удар из американских РСЗО HIMARS. Были погибшие и раненные, точное их число пока неизвестно. Само здание получило сильные разрушения.

"По поводу удара по Макеевскому ПТУ. Местные сообщают, что удар был нанесен ровно в 00.01 по нашему времени. По моим данным противник в очередной раз применил американское РСЗО "Хаймерс". Судя по всему, высокое командование до сих пор не в курсе о возможностях этого оружия. Надеюсь, что виновные, которые принимали решение по использованию этого объекта, будут наказаны. На Донбассе достаточно заброшенных объектов с крепкими строениями и подвалами где можно рассредоточенно размещать личный состав. А если все занято, то давно можно было нарыть бункеры шахтостроительной техникой", - говорится в сообщении.

Минобороны пока не прокомментировало ситуацию.

Теги: Макеевка, ВСУ, удар, пункт размещения военных



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