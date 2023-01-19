"Меня и моих парней это не пугает": бизнесмен Пригожин отреагировал на пересмотр его иска к Венедиктову*

Российский бизнесмен Евгений Пригожин рассказал о своем отношении к журналисту Алексею Ведениктову* (признан иноагентом на территории РФ). Предприниматель отметил, что продолжительное время был вынужден судиться с данным представителем прессы из-за завистников, врагов и отсутствия возможности у ЧВК «Вагнер» часто появляться в публичном пространстве.

«И это неудивительно. У успешных проектов всегда врагов и завистников хватает. Как внешних, так и внутренних. Венедектов не может расцениваться как друг. Он враг. И, несмотря на то, что он не покинул Россию, а остался здесь, и это в определенной мере делает ему честь», — приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Предприниматель добавил, что журналисту было поручено «западными хозяевами» оказывать на ЧВК «Вагнер» давление. Однако, отметил Пригожин, это никак не напугало «его парней».

«Сегодня, когда режим молчания о ЧВК «Вагнер» свою задачу выполнил, я с удовольствием дарю победу в этом суде товарищу Венедиктову. А, если есть желание, то и всем тем, у кого я их выигрывал. Я таким образом не противодействовал и не пытаюсь противодействовать решениям суда. Пусть российский суд будет беспристрастным», — рассказал бизнесмен.

Пригожин подчеркнул, что принятие судом позиции Венедиктова стало большой победой. По его словам, справедливость всегда должна торжествовать, несмотря на то, что журналист многие годы «был основой разложения патриотизма в России».

Ранее защита Венедиктова сообщила, что Пресненский суд Москвы пересмотрит иск Пригожина к журналисту по делу о ЧВК «Вагнер». Заседание назначено на 6 февраля.

*признан иноагентом на территории России