Деятельность иноагентов будет контролировать Минюст РФ

Министерство юстиций РФ займется контролем действия граждан, признанных иностранными агентами. Соответствующее положение утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Задачами государственного контроля являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований законодательства об иностранных агентах. Государственный контроль осуществляется министерством юстиции Российской Федерации и его территориальными органами (далее - органы государственного контроля) во взаимодействии с иными органами публичной власти, организациями всех форм собственности, а также их должностными лицами", - говорится в документе.