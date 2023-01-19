20 Января 2023
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Фото: Накануне.RU

Российские войска взяли четыре населенных пункта в Запорожской области

Военные силы РФ взяли под оперативный контроль сразу четыре населенных пункта в Запорожской области. Все они находятся под Ореховым, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена главного совета администрации региона Владимира Рогова.

По его словам, ранее ВСУ готовились к наступлению в регион, однако резко начали возводить сразу несколько линий обороны на контролируемой ими части территории.

Напомним, что ранее Запорожская область в числе других трех регионов стала субъектом РФ, с чем Украина так и не согласилась. На сегодняшний день под контролем российских войск находится 70% региона.

Теги: населенный пункт, Запорожская область, Орехово, ВС



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