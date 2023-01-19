19 Января 2023
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Происшествия За рубежом
Фото: instagram.com/alecbaldwininsta

Алеку Болдуину предъявят обвинение после выстрела в оператора на съемках "Ржавчины"

После несчастного случая на съемках фильма "Ржавчина", актеру Алеку Болдуину все же предъявят обвинения в непредумышленном убийстве.

Напомним, по версии таблоида TMZ, 21 октября 2021 года Болдуин снимался в сцене, где требовалось стрелять из пистолета. Предполагалось, что оружие будет заряжено холостыми патронами, но в итоге шрапнель (или осколки, пока непонятно) поразила двух человек – оператора Галину Хатчинс и режиссера Джоеля Соузе. Хатчинс эвакуировали с места происшествия на вертолете.

Как сообщает издание АР со ссылкой на заявление окружного прокурора Санта-Фе Мэри Кармак-Алтвис, аналогичное обвинение предъявят и консультанту съемочной группы по оружию Ханне Гутьеррес-Рид.

О вот, кого не станут обвинять - это режиссер фильма. Зато его помощник Дэвид Холлз, по данным  CNN, признал свою вину в небрежном обращении с оружием, заключив соглашение со следствием. В его рамках, он получит отсроченный приговор и 6-месячный испытательный срок.

 

Теги: Алек Болдуин, выстрел, съемка, Ржавчина, оружие



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