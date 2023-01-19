Минцифры начинает принимать от IT-специалистов заявки на отсрочку от весеннего призыва

19 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про взятие Соледара: возможности и риски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Минцифры начинает принимать от IT-специалистов заявки на отсрочку от весеннего призыва

Минцифры готовится к приему заявок на отсрочку от весеннего призыва от IT-специалистов. Подать заявку можно с 23 января по 6 февраля через портал Госуслуг.

"Отсрочка от срочной службы для IT-специалистов действует с марта 2022 года. В этом году форма для отсрочки откроется 23 января. Мы меняем правила подачи заявлений на отсрочку от срочной службы в армии. Информацию о себе теперь сможет заполнить сам сотрудник", - сообщает пресс-служба министерства.

До 9 февраля компания, в которой работает сотрудник подтвердит его данные и отправит в Минцифры через Госуслуги. Организация может и самостоятельно внести своего специалиста в список или даже отправить несколько списков.

Все документы из Минцифры до 1 марта передаются в Минобороны, которые с 1 апреля и по 15 июля принимают решения об отсрочке. Последнюю получают граждане РФ от 18 до 27 лет, работающие по трудовому договору. IT-специалист должен быть трудоустроен в аккредитованной IT-компании и работать там не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года. В противном случае работодатель должен убедиться, что сотрудник устроился на работу в течение года после окончания учебы.

Организация также должна иметь аккредитацию до 9 февраля 2023 года.

Теги: Минцифры, отсрочка, заявка, IT, призыв



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети