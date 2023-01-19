Минцифры начинает принимать от IT-специалистов заявки на отсрочку от весеннего призыва

Минцифры готовится к приему заявок на отсрочку от весеннего призыва от IT-специалистов. Подать заявку можно с 23 января по 6 февраля через портал Госуслуг.

"Отсрочка от срочной службы для IT-специалистов действует с марта 2022 года. В этом году форма для отсрочки откроется 23 января. Мы меняем правила подачи заявлений на отсрочку от срочной службы в армии. Информацию о себе теперь сможет заполнить сам сотрудник", - сообщает пресс-служба министерства.

До 9 февраля компания, в которой работает сотрудник подтвердит его данные и отправит в Минцифры через Госуслуги. Организация может и самостоятельно внести своего специалиста в список или даже отправить несколько списков.

Все документы из Минцифры до 1 марта передаются в Минобороны, которые с 1 апреля и по 15 июля принимают решения об отсрочке. Последнюю получают граждане РФ от 18 до 27 лет, работающие по трудовому договору. IT-специалист должен быть трудоустроен в аккредитованной IT-компании и работать там не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года. В противном случае работодатель должен убедиться, что сотрудник устроился на работу в течение года после окончания учебы.

Организация также должна иметь аккредитацию до 9 февраля 2023 года.