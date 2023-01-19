Депутат Иванов обвинил сторонников Зеленского в фейке о покупке квартиры в Москве

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, который активно поддерживает мобилизованных и их семьи, назвал фейком новость о покупке квартиры в Москве. По его словам, подобное могли придумать только сторонники Зеленского и те, кому не нравится его позиция касательно СВО.

Как написал депутат в своих социальные сетях, о "покупке элитной квартиры" он узнал у друзей, которые стали спрашивать о новоселье. Позднее выяснилось, что "в одной мутной телеге, где автор ярко с нескрываемой завистью", появилась новость о приобретенной недвижимости и "космическом" долге за коммунальные услуги.

"О чем эта история? О том, что преступный режим наркомана Зеленского, а также его латентные радужные сторонники в России начинают нервничать, беситься из-за моей активной, принципиальной позиции по ряду вопросов, особенно по теме СВО. Это хорошо, пусть бесятся. Значит, верной дорогой идем, товарищи!" - написал депутат.

Он отметил, что продолжит с командой помогать российской армии и их семьям, а уже в феврале отвезет в зону СВО посылки от жен и матерей военнослужащих.

"А упоротому ЦИПсО и прочим коллаборационистам внутри России советую в следующий раз придумать что-нибудь более смешное. Например, что у единоросса Максима Иванова золотые прииски на Аляске, дача в Антарктиде или персональный космический корабль от Илона Маска. Бодрее креативьте, девочки, бодрее! А то читать скучно", - добавил парламентарий.