Депутат Иванов обвинил сторонников Зеленского в фейке о покупке квартиры в Москве

19 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про взятие Соледара: возможности и риски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Депутат Иванов обвинил сторонников Зеленского в фейке о покупке квартиры в Москве

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, который активно поддерживает мобилизованных и их семьи, назвал фейком новость о покупке квартиры в Москве. По его словам, подобное могли придумать только сторонники Зеленского и те, кому не нравится его позиция касательно СВО.

Как написал депутат в своих социальные сетях, о "покупке элитной квартиры" он узнал у друзей, которые стали спрашивать о новоселье. Позднее выяснилось, что "в одной мутной телеге, где автор ярко с нескрываемой завистью", появилась новость о приобретенной недвижимости и "космическом" долге за коммунальные услуги.

"О чем  эта история? О том, что преступный режим наркомана Зеленского, а также его латентные радужные сторонники  в России начинают  нервничать, беситься из-за моей активной, принципиальной позиции по ряду вопросов, особенно по теме СВО. Это хорошо, пусть бесятся. Значит, верной дорогой идем, товарищи!" - написал депутат.

Он отметил, что продолжит с командой помогать российской армии и их семьям, а уже в феврале отвезет в зону СВО посылки от жен и матерей военнослужащих.

"А упоротому ЦИПсО и прочим коллаборационистам внутри России советую в следующий раз придумать что-нибудь более смешное. Например, что у единоросса Максима Иванова золотые прииски на Аляске, дача в Антарктиде или персональный космический корабль от Илона Маска. Бодрее креативьте, девочки, бодрее! А то читать скучно", - добавил парламентарий.

Теги: Иванов, квартира, Москва, Зеленский



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети