19 Января 2023
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Политика За рубежом
Фото: http://lratvakan.com/

"Прекрасные отношения": Тегеран не признает вхождение новых регионов в состав России – МИД Ирана

Путин второй раз за 10 дней поговорил по телефону с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, обсуждали сотрудничество в энергетике и транспорте и Сирию, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Между тем, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил сегодня, что Иран не признает вхождение в состав России Крыма и четырех новых регионов, несмотря на отличные отношения с Москвой.

"Мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов, поэтому несмотря на прекрасные отношения Тегерана и Москвы мы не признали отделение Крыма…, Луганской и Донецкой областей от Украины… Потому что мы настаиваем на своем последовательном принципе во внешней политике: когда мы говорим, что конфликт на Украине – это не решение, мы верим в свою позицию как в фундаментальный политический принцип, на который полагаемся", – цитирует министра РИА Новости.

Теги: иран, присоединенные территории, суверенитет



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