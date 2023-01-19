19 Января 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Госдума в очередной раз отказалась индексировать пособия работающих пенсионеров

Госдума в очередной раз отказалась индексировать пособия работающих пенсионеров. На этот раз повысить их пенсии предлагала независимый депутат Оксана Дмитриева. Она напомнила, что пенсии работающих пенсионеров фактически не повышаются с 2016 года.

"За это время пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 74%. Работающий пенсионер за это время потерял за счёт недоиндексации ежемесячно в среднем 8877, 96 рублей, кроме того потери работающего пенсионера за счёт недоначисления баллов при перерасчёте доходят до 5000 рублей в месяц. Таким образом, совокупные потери работающих пенсионеров достигают 14000 рублей в месяц. Не случайно поэтому, что количество работающих пенсионеров сократилось за 7 лет на 7 млн.человек. Это более 10% от общего числа наёмных работников", - пишет Дмитриева в своем Telegram-канале.

Она отметила, что ее предложение не было поддержано голосами "Единой России". По расчетам депутата, дополнительные расходы на индексацию выплат работающим пенсионерам составят около 420 млрд руб., но при этом налоги и страховые взносы, которые такие люди заплатят, если будут легально работать, составят около 1,5 трлн руб.

Впрочем, вероятно государство не слишком-то заинтересовано в легализации работы таких пенсионеров. Правительство и президент то и дело отчитываются о рекордно низкой безработице, а в ЦБ ее даже опасаются, считают проинфляционным фактором.

Теги: госдума, индексация, пенсия, работающие пенсионеры, оксана дмитриева



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