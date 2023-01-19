19 Января 2023
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Политика За рубежом

Европарламент проголосовал за необязывающую резолюцию о спецтрибунале по Украине

Европарламент принял резолюцию с призывом к созданию так называемого "спецтрибунала по Украине" и использованию активов РФ "для репараций Киеву".

За резолюцию проголосовали 472 парламентария, 19 выступили против, 33 воздержались.

Документ не имеет юридической силы и носит рекомендательный характер, но другие институты власти Евросоюза должны принять его во внимание, пишет "Коммерсантъ".

"Специальный международный трибунал должен обладать юрисдикцией для расследования не только в отношении Владимира Путина и политического и военного руководства РФ, но и в отношении Александра Лукашенко и политического и военного руководства Белоруссии",— говорится в резолюции.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что идея Еврокомиссии о создании международного трибунала по Украине не нашла единой поддержки глав МИД стран Евросоюза.

Теги: европарламент, трибунал, украина



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