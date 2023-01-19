19 Января 2023
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Общество За рубежом
Фото: Накануне.ru

Во Франции началась национальная забастовка против пенсионной реформы

Во Франции проходит общенациональная забастовка против планов правительства повысить пенсионный возраст на два года – до 64 лет. К ней присоединились работники транспортной отрасли, энергетики, сотрудники промышленных предприятий и бюджетники – учителя, врачи и т.д.

Опросы показывают, что пенсионная реформа крайне непопулярна, но, как утверждает президент Франции Эммануэль Макрон, "жизненно важна для продолжения функционирования пенсионной системы".

По оценкам министерства труда Франции, снижение пенсионного возраста на два года принесет дополнительные 17,7 млрд евро в виде ежегодных пенсионных взносов, что позволит системе выйти на безубыточность к 2027 году.

"Эта реформа необходима и справедлива", — заявил министр труда Оливье Дюссо в эфире телеканала LCI.

Профсоюзы утверждают, что есть и другие способы обеспечить жизнеспособность пенсионной системы, такие как увеличенное налогообложение сверхбогатых или увеличение взносов работодателей.

Лидеры профсоюзов, которые, как ожидается, объявят о новых забастовках и протестах, заявили, что четверг — это только начало.

Пенсионная реформа еще должна пройти через парламент, где Макрон потерял абсолютное большинство, но надеется провести ее при поддержке консерваторов.

Теги: забастовка, франция, пенсионная реформа



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