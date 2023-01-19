Победителей конкурса "Новогодний Екатеринбург-2023" назовут в конце января

Сегодня, 19 января, глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание жюри общегородского конкурса на лучшее оформление уральской столицы к новогодним праздникам. На нем были определены победители, которых объявят чуть позже.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, творческое состязание проводилось в 30 номинациях, а всего было подано 335 заявок – как от юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей. Традиционно к Новому году украшались входные группы театров, музеев, библиотек, центров культуры, спортивных сооружений, предприятий сферы бытового обслуживания, а также павильоны станций метро и строительные площадки.

Как отметили в мэрии, победители конкурса "Новогодний Екатеринбург-2023" будут объявлены на торжественном мероприятии, которое состоится 30 января. Оно пройдет в международном центре искусств "Главный проспект".

"По мнению наших жителей и гостей города, в этом году Екатеринбург украшен очень неплохо. Мы в обязательном порядке должны наградить тех, кто использовал свои ресурсы, предложил оригинальные идеи и применил новые подходы в праздничном оформлении", - заявил Алексей Орлов.