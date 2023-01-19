УВЗ не станет судиться с Минобороны из-за долга в 138 миллионов

"Уралвагонзавод" решил не судиться с Министерством Обороны РФ из-за долга более чем в 138 млн рублей. Информация об этом содержится в картотеке Арбитражного суда Москвы.

Корпорация решила подать ходатайство об отказе от иска.

В электронной картотеке дел иск появился еще в октябре. Согласно опубликованному определению, речь идет о взыскании суммы долга по государственному контракту от 2019 года – более 138 млн рублей. 14 декабря, состоялось предварительное слушание. Иск планировали рассмотреть 22 февраля 2023.