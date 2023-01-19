19 Января 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области оштрафовали компанию, перекрывшую проход на базу отдыха

В Челябинской области компанию "Энергостроймеханизация" оштрафовали на 150 тыс. рублей за нарушения законодательства об охране окружающей среды, сообщили Накануне.RU с пресс-службе областной прокуратуры.

Организация перекрыла проход на территорию базы на озере Малое Миассово путем раскопки канавы на береговой полосе водоема. Также она складировала отвалы грунта непосредственно в прибрежной защитной полосе водоохраной зоны озера, что создало угрозу размывания и смыва грунта в акваторию озера. На базе "Энергостроймехнизация" были размещены навалы строительных отходов на почве, не защищенной от отсадков и иного воздействия окружающей среды.

На предприятие завели административное дело за нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и истощение. Директору внесли представление с требованием устранить нарушения. В настоящий момент нарушения устранены канава засыпана, строительный мусор с территории базы вывозится систематически.

Теги: штраф, прокуратура,



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