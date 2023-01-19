19 Января 2023
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Экономика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Bloomberg: Нефть из России смешивают в Сингапуре и реэкспортируют

Нефть из России смешивают с сырьем из других источников в Сингапуре и оттуда реэкспортируют по всему миру, пишет Bloomberg.

По данным издания, в республике стремительно повышается спрос на резервуары для хранения нефти. С их помощью российское топливо смешивают с небольшим количеством нефти из других источников. Этот процесс может помочь скрыть российское происхождение нефти, отмечает агентство.

Данные судоходной компании Vortexa Ltd. показали, что сингапурские терминалы в декабре 2022 года приняли вдвое больше объемов российской нафты и мазута по сравнению с прошлым годом. Сингапур получил 2,6 млн баррелей нефти — в 40 раз больше прошлогоднего показателя.

Уточняется, что Сингапур не запретил импорт российской нефти или нефтепродуктов, хотя финансовым учреждениям нельзя финансировать или иметь дело с российскими товарами и компаниями.

Ранее Reuters со ссылкой на сообщение высокопоставленного источника сообщило, что российские НПЗ готовятся к сокращению производства на 15% из-за европейского нефтяного эмбарго. Оно должно вступить в силу в феврале, тогда как потолок цен на сырую нефть уже действует.

Теги: нефть, сингапур, российская нефть



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