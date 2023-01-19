На Среднем Урале до 22 января объявлено предупреждение по смогу

Синоптики предупредили о смоге на Среднем Урале в ближайшие несколько дней.

Как сообщается на официальном сайте Уральского гидрометцентра, с 20 часов 19 января и до 22 января на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

"Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения – с 20 часов 22 января", - говорится в сообщении.

Напомним, что после заморозков и сильного ветра на этой неделе в Свердловскую область пришла самая настоящая мартовская погода.