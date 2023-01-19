Суд подтвердил отказ Уралнедр допустить "ЛУКОЙЛ" к аукциону на участок в ХМАО

Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" в первой судебной инстанции не смогла оспорить отказ Уралнедр допустить компанию к аукциону на Нятлонгский участок в ХМАО, в результате которого лицензия была присуждена "Сургутнефтегазу". Уралнедра сочли недостаточной квалификацию компании для участия в торгах.

Интерес "ЛУКОЙЛа" был связан с тем, что у него есть проблемы с ухудшением качества ресурсной базы в Западной Сибири, его основном регионе присутствия в РФ, пишет "Ъ". По словам юристов, хоть практика пересмотра итогов торгов в нефтяной отрасли редка, у "ЛУКОЙЛа" еще есть шансы на успех в разбирательстве.

Уралнедра в качестве причины отказа сослались на отсутствие подтверждения о наличии у "ЛУКОЙЛа" технических средств и квалифицированных специалистов для освоения участка. К аукциону был допущен лишь "Сургутнефтегаз", которому Уралнедра в августе и предоставили лицензию на участок.