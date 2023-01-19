19 Января 2023
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Общество За рубежом
Фото: Накануне.RU

Из хорватского порта исчезла арестованная яхта, предположительно, Алишера Усманова

Яхта Irina VU, конфискованная в Хорватии из-за санкций против российских бизнесменов, в октябре уплыла из порта Бетина на острове Муртер. Об этом пишет РБК со ссылкой на хорватские издания.

По их данным, судно находится в турецком Дидиме. Отмечается, что власти считают яхту принадлежащей структурам, связанным с Алишером Усмановым и его бывшей супругой, президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер.

Как отмечают местные СМИ, "еще более странным" исчезновение яхты Irina VU из порта в Хорватии делает то, что в Бетин примерно в это же время вошла другая яхта, "практически идентичная" исчезнувшей.

В декабре сообщалось, что на итальянском острове Сардиния загадочно исчезла роскошная яхта российского бизнесмена Дмитрия Мазепина, арестованная властями ЕС в связи с санкциями. Яхта оставалась на Сардинии до июня, а потом исчезла за несколько часов до того, как финансовая полиция острова получила подтверждение права собственности.

Теги: яхта, алишер усманов, хорватия



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